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Окупанти 11 разів відкривали вогонь із різного озброєння – ООС

Середа, 5 травня 2021, 18:57

З початку цієї доби російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, гранатомети та іншу зброю.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та  122 калібрів, мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.

Також поблизу Новоолександрівки ворог гатив із із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

Окрім того, у районі Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Під обстрілами таких знаходились українські позиції біля Майорська, Причепилівки та Гнутового. Там ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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