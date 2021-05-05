Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Іспанії заявили про затримання українця, причетного до вбивства силовиків на Майдані

Середа, 5 травня 2021, 20:34

Іспанська поліція заявила, що затримала українського громадянина, який нібито підозрюється у вбивстві двох силовиків у 2013 році під час подій на Майдані. 

Джерело: повідомлення поліції Іспанії 

Деталі: Іспанські правоохоронці стверджують, що затриманий переховувався від поліції та останнім часом жив у хижині у віддаленій сільській місцевості. 

Заарештували чоловіка у місті Пусоль, що у Валенсії, оскільки українські силовики подали його у міжнародний розшук. 

Поліція Іспанії повідомила, що почала шукати українця у квітні минулого року, коли стало відомо, що він може перебувати у Валенсії. Вказується, що чоловік начебто регулярно використовував громадський транспорт та змінював своє місцезнаходження: від Барселони та Мадриду до Валенсії. 

У заяві поліції вказується, що правоохоронці встановили спеціальну техніку, щоб виявити місцезнаходження схованки українського громадянина. Невдовзі його там і заарештували. 

"Українська правда" намагається отримати коментар від українських правоохоронців щодо деталей справи. Водночас, ще у 2018 році повідомлялось, що Генеральна прокуратура повідомила кільком особам про підозру у вбивстві та замаху на вбивство з вогнепальної зброї правоохоронців під час Майдану в 2014 році. 

Українська правда
Теми: МайданІспанія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Опоненти намагаються відтермінувати перемогу – “Слуга народу” про ситуацію із Вірастюком

Вірастюка не зареєстрували нардепом

Президентський рейтинг Зеленського зріс

Рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" зросла, конкурентів – дещо впала

Три області вийшли із "червоної" зони

Вода для Криму: окупанти буритимуть дно Азовського моря вже влітку

Усі новини...
Майдан
Організатор "тітушок" Майдану Юрій Крисін отримав нову підозру за дії у тюрмі
Правоохоронці розібралися, хто дозволив використовувати російські гранати на Майдані
Катування Луценка і Вербицького: арештували нового підозрюваного
Останні новини
20:54
Держбюджет від початку року перевиконано на 2,3% – Мінфін
20:51
Працівники "Нафтогазу" мають узгоджувати свої коментарі з Вітренком – джерело
20:39
Поліція попередила про спецнавчання: просить жителів не лякатись
20:37
В Естонії почалися масштабні навчання за участю військових США
20:34
В Іспанії заявили про затримання українця, причетного до вбивства силовиків на Майдані
20:07
Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу приїдуть в Україну і відвідають Донбас
20:05
РНБО візьметься за тарифи, просить дані про власників газових та енергокомпаній – ЗМІ
19:56
Обшуки в Українському Дунайському пароплавстві: керівника відсторонили
19:10
Слухання щодо юрисдикції про захоплення Росією українських моряків відбудуться у жовтні
19:09
В ЄС обговорюють створення військових сил швидкого реагування
Усі новини...