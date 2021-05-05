В Іспанії заявили про затримання українця, причетного до вбивства силовиків на Майдані

Іспанська поліція заявила, що затримала українського громадянина, який нібито підозрюється у вбивстві двох силовиків у 2013 році під час подій на Майдані.

Джерело: повідомлення поліції Іспанії

Деталі: Іспанські правоохоронці стверджують, що затриманий переховувався від поліції та останнім часом жив у хижині у віддаленій сільській місцевості.

Заарештували чоловіка у місті Пусоль, що у Валенсії, оскільки українські силовики подали його у міжнародний розшук.

Поліція Іспанії повідомила, що почала шукати українця у квітні минулого року, коли стало відомо, що він може перебувати у Валенсії. Вказується, що чоловік начебто регулярно використовував громадський транспорт та змінював своє місцезнаходження: від Барселони та Мадриду до Валенсії.

У заяві поліції вказується, що правоохоронці встановили спеціальну техніку, щоб виявити місцезнаходження схованки українського громадянина. Невдовзі його там і заарештували.

"Українська правда" намагається отримати коментар від українських правоохоронців щодо деталей справи. Водночас, ще у 2018 році повідомлялось, що Генеральна прокуратура повідомила кільком особам про підозру у вбивстві та замаху на вбивство з вогнепальної зброї правоохоронців під час Майдану в 2014 році.