ГПУ оголосила підозри щодо вбивств правоохоронців на Майдані

Генеральна прокуратура повідомила кільком особам про підозру у вбивстві та замаху на вбивство з вогнепальної зброї правоохоронців під час Майдану в 2014 році.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок прокурор ГПУ Олексій Донський.

За його словами, Генпрокуратура здійснює зараз кримінальне провадження за фактами вбивств та замахів на вбивства правоохоронців під час Майдану.

"У межах цього провадження повідомлено про підозру певним особам", - зазначив він.

Донський розповів, що в межах цього провадження досліджуються, зокрема, обставини протиправного застосування вогнепальної зброї до правоохоронців з боку "певних груп осіб".

За його словами, ці випадки відомі із засобів масової інформації.

Як відомо, у так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Євген Кізілов, УП