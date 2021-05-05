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Бойовики стріляли з гранатометів: захисник отримав поранення

Середа, 5 травня 2021, 23:17
Фото ООС

Військовослужбовець Збройних сил отримав поранення у результаті ворожого обстрілу 5 травня.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook

Дослівно: "5 травня в районі відповідальності ОТУ "Північ" внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав осколкове поранення".

Деталі: Воїну надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

Зазначається, що захисники на дії противника відкрили вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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