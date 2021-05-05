Глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори

Глави МЗС країн "групи семи" закликають владу Білорусі звільнити незаконно ув'язнених, припинити репресії проти правозахисників і провести нові президентські вибори.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на підсумкове комюніке глав МЗС G7

Дослівно з комюніке: "Ми дуже стурбовані політичною кризою і кризою в сфері прав людини внаслідок підтасованих президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі.

Ми закликаємо режим виконувати рекомендації, винесені незалежною експертною місією ОБСЄ, звільнити незаконно ув'язнених за виражання демократичних устремлінь, а також покласти край репресіям у сфері прав людини та основних свобод".

Деталі: Глави МЗС G7 також закликали білоруську владу "провести під міжнародним наглядом нові, вільні і справедливі вибори".

Міністри закордонних справ G7 заявили, що засуджують "репресії щодо журналістів і правозахисників".

Вони також закликали владу Білорусі "поважати право на мирні зібрання", вступити в діалог з лідерами опозиції і прийняти пропозицію ОБСЄ про посередництво в такому діалозі "для подолання політичної кризи".

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