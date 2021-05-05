Глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори
Глави МЗС країн "групи семи" закликають владу Білорусі звільнити незаконно ув'язнених, припинити репресії проти правозахисників і провести нові президентські вибори.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на підсумкове комюніке глав МЗС G7
Дослівно з комюніке: "Ми дуже стурбовані політичною кризою і кризою в сфері прав людини внаслідок підтасованих президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі.
Ми закликаємо режим виконувати рекомендації, винесені незалежною експертною місією ОБСЄ, звільнити незаконно ув'язнених за виражання демократичних устремлінь, а також покласти край репресіям у сфері прав людини та основних свобод".
Деталі: Глави МЗС G7 також закликали білоруську владу "провести під міжнародним наглядом нові, вільні і справедливі вибори".
Міністри закордонних справ G7 заявили, що засуджують "репресії щодо журналістів і правозахисників".
Вони також закликали владу Білорусі "поважати право на мирні зібрання", вступити в діалог з лідерами опозиції і прийняти пропозицію ОБСЄ про посередництво в такому діалозі "для подолання політичної кризи".
Передісторія:
- Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
- З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
- У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою – гарантія безпеки його прихильникам.