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Глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори

Середа, 5 травня 2021, 23:41
Глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори
Фото president.gov.by

Глави МЗС країн "групи семи" закликають владу Білорусі звільнити незаконно ув'язнених, припинити репресії проти правозахисників і провести нові президентські вибори.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на підсумкове комюніке глав МЗС G7

Дослівно з комюніке: "Ми дуже стурбовані політичною кризою і кризою в сфері прав людини внаслідок підтасованих президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі.

Ми закликаємо режим виконувати рекомендації, винесені незалежною експертною місією ОБСЄ, звільнити незаконно ув'язнених за виражання демократичних устремлінь, а також покласти край репресіям у сфері прав людини та основних свобод".

Деталі: Глави МЗС G7 також закликали білоруську владу "провести під міжнародним наглядом нові, вільні і справедливі вибори".

Міністри закордонних справ G7 заявили, що засуджують "репресії щодо журналістів і правозахисників".

Вони також закликали владу Білорусі "поважати право на мирні зібрання", вступити в діалог з лідерами опозиції і прийняти пропозицію ОБСЄ про посередництво в такому діалозі "для подолання політичної кризи".

Передісторія:

  • Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
  • У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою – гарантія безпеки його прихильникам.

"Українська правда" у Threads

Теми: G7ЛукашенкоБілорусь
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