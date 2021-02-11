Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко озвучив нову умову відходу від влади

Четвер, 11 лютого 2021, 14:03
Лукашенко озвучив нову умову відходу від влади

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою - гарантія безпеки його прихильникам.

Джерело: наближений до Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", держвидання "БЕЛТА"

Пряма мова: "Головна моє умова відходу від влади: в країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку. Це головна умова.

Друга умова. Якщо складеться, що до влади прийдуть не ті, і у них будуть інші погляди, другим пунктом ми запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може".

Деталі: Про це Лукашенко заявив під час Всебілоруських народних зборів.

Також він повідомив, що у 2021 році в Білорусі буде готовий новий проєкт Конституції.

За словами Лукашенка, протягом року нову Конституцію обговорять всенародно, а на початку 2022 року - винесуть на референдум.

Довідка: Після президентських виборів 9 серпня протестувальники продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка і проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.

Нагадаємо: 

  • В кінці грудня 2020 року Лукашенко призначив Всебілоруські народні збори на 11 і 12 лютого. Він обіцяв перерозподіл владних повноважень і "красиву демократичну схему", яку мають затвердити збори.
  • 11 лютого він запропонував зробити Всебілоруські народні збори конституційним органом. За словами Лукашенка, вся влада тоді буде у людей, а не у нього. 
  • Раніше він заявляв, що за владу не тримається. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьпрезидентмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: