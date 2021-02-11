Лукашенко озвучив нову умову відходу від влади

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою - гарантія безпеки його прихильникам.

Джерело: наближений до Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", держвидання "БЕЛТА"

Пряма мова: "Головна моє умова відходу від влади: в країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку. Це головна умова.

Друга умова. Якщо складеться, що до влади прийдуть не ті, і у них будуть інші погляди, другим пунктом ми запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може".

Деталі: Про це Лукашенко заявив під час Всебілоруських народних зборів.

Також він повідомив, що у 2021 році в Білорусі буде готовий новий проєкт Конституції.

За словами Лукашенка, протягом року нову Конституцію обговорять всенародно, а на початку 2022 року - винесуть на референдум.

Довідка: Після президентських виборів 9 серпня протестувальники продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка і проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.

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