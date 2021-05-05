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У Ліги Чемпіонів буде англійський фінал

Середа, 5 травня 2021, 23:56

Англійський "Челсі" пробився до фіналу Ліги Чемпіонів. У матчі-відповідь 1/2 фіналу лондонський клуб з рахунком 2:0 здолав мадридський "Реал".

Перший матч у Мадриді завершився внічию 1:1. 

Матч пройшов у Лондоні у середу 5 травня. 

У стартові 15-ть хвилин "Челсі" та "Реал" по кілька разів перевіряли голкіперів ударами із середньої відстані. Англійці навіть забили гол, але рефері зафіксував положення поза грою в Тімо Вернера, який пробив Тібо Куртуа. Відповідь "Реала" сталася на 26-й хвилині, але після удару Каріма Бензема сейв видав Едуар Менді. За хвилину "Челсі" повів у рахунку. 

Кай Хавертц вибіг сам на сам з Куртуа і після його удару м’яч влучає в поперечку воріт, а на добивання головою зіграв Вернер - 1:0. Ще один удар Бензема за десять хвилин знову відбив Менді. 

Другий тайм "Реал" в атаці провалив, а "Челсі" мав моменти зробити рахунок розгромним. На 47-й хвилині після удару Хавертца м’яч влучає у поперечку воріт. На 53-й хвилині Мейсон Маунт вийшов сам на сам з Куртуа, і бельгійський воротар знову рятує королівський клуб від пропущеного м’яча. Через пару хвилин Хавертц мав вже третю нагоду відзначитися голом, але не зумів переграти Куртуа.

На 63-й хвилині воротар "Реала" не дає забити Канте після виходу на побачення. У Мадрида в атаці і нічого особливо згадати. Був удар Азара, який ногами відбив Менді. 

На 85-й хвилині Маунт ставить крапку в цій грі. Після пасу від Крістіана Пулішича Маунт з кількох метрів пробиває у другий раз у цій грі Куртуа - 2:0. 

У фіналі Ліги Чемпіонів у Стамбулі 29 травня буде англійське дербі - "Манчестер Сіті" - "Челсі".

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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