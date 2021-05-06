Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Компанія Безоса влітку запускає туристичний політ в космос

Четвер, 6 травня 2021, 04:20
blueorigin.com

Компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявляє, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.

Джерело: Blue Origin у Twitter, BBC

Деталі: Серед космонавтів, ймовірно, буде і персонал компанії, але одне місце є на онлайн-аукціоні.

Наразі невідомо, чи буде сам Безос летіти 20 липня.

Польоти New Shepard призначені для перевезення пасажирів по прямій вгору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км. 100 км над рівнем моря - це так звана лінія Кармана, яка є умовною межею між атмосферою Землі та космосом.

New Shepard висотою 18 м і шириною 4 м є багаторазовим космічним апаратом. Бустерна установка піднімає герметичне пасажирське судно на висоту приблизно 76 км. Імпульс підносить капсулу вгору в космос, перед тим як вона опуститься на землю під трьома парашутами. Ракета-носій також повертається додому.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX Ілона Маска має намір у 2021 році відправити в космос чотирьох цивільних у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.

Теми: космос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Блінкен прибув до Києва

У Ліги Чемпіонів буде англійський фінал

Зеленський констатував відсутність мирних домовленостей із РФ 

відео Лукашенко показав Додону "улюблений палац" і розповів про страусів

Венеційка надала терміновий висновок щодо законопроєкту Зеленського про ВРП

Новини 5 травня: Вірастюк без мандата, свіжі політичні рейтинги

Усі новини...
космос
Неконтрольована китайська ракета може впасти на Землю 8 травня
SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink
Астронавти Crew Dragon повертаються на Землю — вони провели в космосі 167 днів
Останні новини
04:20
Компанія Безоса влітку запускає туристичний політ в космос
03:45
Британія направила катери з гарматами до острова Джерсі на тлі погроз Франції
03:03
Затриманому ФСБ Єсипенку інкримінують ще одну статтю
02:22
Надіслана Індії міжнародна допомога не надходить до лікарень — СNN
01:15
Блінкен прибув до Києва
00:37
У США підтримали відмову від правил інтелектуальної власності для COVID-вакцин
23:56
У Ліги Чемпіонів буде англійський фінал
23:52
Про агресію РФ та реформи – Держдеп оприлюднив заяву до візиту Блінкена в Київ
23:41
Глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори
23:17
Бойовики стріляли з гранатометів: захисник отримав поранення
Усі новини...