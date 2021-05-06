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Компанія Безоса влітку запускає туристичний політ в космос

Четвер, 6 травня 2021, 04:20
Компанія Безоса влітку запускає туристичний політ в космос
blueorigin.com

Компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявляє, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.

Джерело: Blue Origin у Twitter, BBC

Деталі: Серед космонавтів, ймовірно, буде і персонал компанії, але одне місце є на онлайн-аукціоні.

Наразі невідомо, чи буде сам Безос летіти 20 липня.

Польоти New Shepard призначені для перевезення пасажирів по прямій вгору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км. 100 км над рівнем моря - це так звана лінія Кармана, яка є умовною межею між атмосферою Землі та космосом.

New Shepard висотою 18 м і шириною 4 м є багаторазовим космічним апаратом. Бустерна установка піднімає герметичне пасажирське судно на висоту приблизно 76 км. Імпульс підносить капсулу вгору в космос, перед тим як вона опуститься на землю під трьома парашутами. Ракета-носій також повертається додому.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX Ілона Маска має намір у 2021 році відправити в космос чотирьох цивільних у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.

"Українська правда" в Threads

Теми: космос
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