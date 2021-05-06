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В Індії зафіксували рекорд заражень і смертей від COVID-19

Четвер, 6 травня 2021, 05:30

За добу 4 травня у світі зафіксували 836 960 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 412 618 нових заражень – рекордна кількість хворих за весь час пандемії. 75 652 випадків у Бразилії, а 46 129 – у США.

 

Крім того, у Туреччині – 26 476 випадків, у Франції - 26 тисяч.

 

Україна знаходиться на 27 місці у світі з 2 576 зараженнями – між Бельгією (2 731) та Коста-Рикою (2 555). Серед європейських країн Україна – на 9 місці.

Померли за добу 14 260 хворих у світі. З них в Індії - 3 982 (також рекорд за час пандемії). За щоденною кількістю смертей Україна на 18 місці у світі та на 8 - в Європі.

 

Одужали від коронавірусу 133,9 млн людей, ще хворіють – 18,5 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 4 травня в Україні:

  • зафіксували 2 576 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували 1 671 хворого;
  • померла 161 людина;
  • одужали 7 728 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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