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Коронавирус унес жизни еще 161 украинца, новых случаев 2,5 тысячи

Среда, 5 мая 2021, 08:18
Коронавирус унес жизни еще 161 украинца, новых случаев 2,5 тысячи

За сутки 4 мая 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине, госпитализировали 1 671 больного, умер 161 человек, выздоровели 7 728 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Среди новых больных 103 ребенка и 30 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Тестирований в выходной вторник сделали 29 154: методом ПЦР – 19 206, методом ИФА – 4 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 877.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 090 986 человек, из них выздоровели 1 697 358 человек, умерли 45 077.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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