Коронавирус унес жизни еще 161 украинца, новых случаев 2,5 тысячи

За сутки 4 мая 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине, госпитализировали 1 671 больного, умер 161 человек, выздоровели 7 728 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Среди новых больных 103 ребенка и 30 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.