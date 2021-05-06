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У Колумбії тривають антиурядові протести, поліція застосовує рушниці

Четвер, 6 травня 2021, 06:20
DPA / S. ACERO

23 протестувальники і один полісмен були вбиті під час заворушень в Колумбії, що почалися зі страйку через непопулярну податкову реформу.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема в місті Калі, центрі заворушень, за останній тиждень було вбито щонайменше 11 учасників протесту.

Видання зазначає, що протести переросли у "спалах гніву з приводу бідності, що поглибилася пандемією, порушення прав людини та жорсткою відповіддю влади на протести".

У середу десятки тисяч людей пройшли маршем через столицю країни Боготу. Кілька сотень зібралися на площі Болівар на в основному мирну демонстрацію, однак дехто кидав каміння. Поліція розігнала натовп сльозогінним газом та світлосигнальним обладнанням.

Десятки протестувальників і поліцейських постраждали під час сутичок на бідних південних околицях Боготи. За словами міської влади, натовп зруйнував 25 поліцейських будок, одна з яких загорілася і п'ять поліцейських отримали поранення.   

Крім того, демонстранти блокували дороги і писали антиурядові гасла на асфальті, а інші грюкотіли сковорідками та каструлями з вікон.

Відео, проаналізовані Amnesty International, підтвердили, що поліція використовувала смертоносну зброю, в тому числі гвинтівки і напівавтоматичні рушниці, проти протестувальників по всій країні.

Передісторія:

  • Марші почалися тиждень тому з вимогою, щоб уряд  відкликав пропозицію про податкову реформу.
  • Повідомлялося, що реформа, запропонована колумбійською владою, розширить статті, що підлягають податку на додану вартість. Реформою також збільшуються податки з фізичних і юридичних осіб та усувається низка пільг.
  • 3 травня президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив, що скасує запропоновану податкову реформу.

Теми: акції


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