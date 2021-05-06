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Лідер збройного крила “ХАМАС” вперше за сім років вийшов із тіні — з погрозами Ізраїлю

Четвер, 6 травня 2021, 07:40
Лідер збройного крила “ХАМАС” вперше за сім років вийшов із тіні — з погрозами Ізраїлю

Лідер збройного крила палестинського воєнізованого угруповання "ХАМАС" Мохаммед Дейф виступив з першою публічною заявою майже за сім років. Заява адресувалася Ізраїлю - що він заплатить "високу ціну", якщо вижене палестинців з їхніх осель в Cхідному Єрусалимі.

Джерело: AP, Aljazeera

Деталі: "ХАМАС" розповсюдив заяву Дейфа через Telegram. Дейф каже, що він посилав "чітке, останнє попередження" про те, що якщо Ізраїль продовжить загрожувати виселенням палестинців в районі Шейх-Джаррах в Cхідному Єрусалимі, то "ХАМАС" "не стоятиме безпорадно осторонь, і ворог заплатить високу ціну".

Мохаммед Дейф переховувався понад два десятиліття. Кілька разів на нього скоювали замах. Востаннє – в Газі в 2014 році, коли в результаті авіаудару ізраїльтян загинули його дружина і малолітній син. Це був також останній раз, коли він робив якесь публічну заяву.

Єдине відоме зображення Дейфа - це фотографія на паспорт 30-річної давності, опублікована Ізраїлем, і навіть в Газі його впізнають лише деякі.

AP зазначає, що кілька палестинських сімей в Шейх-Джаррах були втягнуті в тривалу судову тяганину з групами ізраїльських поселенців, які намагаються надбати нерухомість в районі недалеко від Старого міста Єрусалима.

У березні минулого року ізраїльський окружний суд в Cхідному Єрусалимі затвердив наказ шести палестинським сім'ям в Шейх-Джаррах покинути свої будинки, щоб звільнити місце для поселенців. Той же суд ухвалив, що ще сім сімей повинні покинути свої будинки до 1 серпня.

В останні місяці в Шейх-Джаррах палестинці провели ряд сидячих страйків на знак протесту проти наказу Ізраїлю покинути оселі, який вони описали як продовження етнічної чистки. У понеділок ввечері десятки ізраїльських військовослужбовців увірвалися в район і напали на палестинські сім'ї, застосовуючи сльозогінний газ і звукові бомби. Як повідомляється, 20 чоловік були поранені, щонайменше чотири палестинські чоловіки і одна дівчина були арештовані, двоє з яких уже звільнені.

Верховний суд Ізраїлю відклав винесення рішення стосовно сімей – сім’ям дали час до четверга, щоб досягти "угоди" з поселенцями, яке засноване на сплаті орендної плати і визнання їх власниками будинків.

Нині 38 палестинських сімей перебувають під загрозою виселення.

Ізраїльські поселенські групи заявили, що палестинські сім'ї побудували свої будинки на землі, що належала євреям до 1948 року.

Нагадаємо: Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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