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У травні Рада ухвалить усі закони для продовження співпраці з МВФ – Арахамія

Четвер, 6 травня 2021, 09:51
У травні Рада ухвалить усі закони для продовження співпраці з МВФ – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що до 1 червня парламент ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів.

Джерело: Арахамія в коментарі Reuters, якого цитує пресслужба "Слуги народу"

Пряма мова Арахамії: "1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати".

Деталі: Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

Голова фракції розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Нагадаємо:

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"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаМВФзаконодавство
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