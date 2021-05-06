Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Четвер, 6 травня 2021, 10:35

Румунія збирається надати Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на пресконференції прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

"На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 000 доз вакцини Україні", - повідомив він.

Прем’єр додав, що також на фінальній стадії рішення про продаж до Молдови 200 000 доз вакцини в місяць. 

Як повідомлялося раніше, у травні-червні Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, Молдова отримала свої перші дози вакцини від коронавірусу завдяки Румунії, саме з цієї партії почалася кампанія вакцинації.

Теми: вакцинаціяРумунія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes

інфографікаКоронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини

Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк

Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба

Британія направила катери з гарматами до острова Джерсі на тлі погроз Франції

Блінкен прибув до Києва

Усі новини...
вакцинація
Від COVID вже вакцинували 784 тисячі українців
Україна обіцяє впровадити "паспорт вакцинаціі", що дасть дозвіл на в'їзд до ЄС
У США підтримали відмову від правил інтелектуальної власності для COVID-вакцин
Останні новини
10:37
Стало відомо, хто цьогоріч може реєструватися на додаткове ЗНО
10:36
Кулеба вважає, що потенційна зустріч Байдена та Путіна не суперечить інтересам України
10:35
Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca
10:33
фото, відеоДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26
10:17
інфографікаКоронавірус у Києві: за добу більше людей одужали, ніж захворіли
10:03
Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes
09:51
Венеційська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів в очищенні ВРП
09:51
У травні Рада ухвалить усі закони для продовження співпраці з МВФ – Арахамія
09:35
Погода: синоптики прогнозують дощі та сильний вітер
09:02
На Донбасі 19 обстрілів за добу, двоє бійців ЗСУ поранені
Усі новини...