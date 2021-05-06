Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Румунія збирається надати Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на пресконференції прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

"На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 000 доз вакцини Україні", - повідомив він.

Прем’єр додав, що також на фінальній стадії рішення про продаж до Молдови 200 000 доз вакцини в місяць.

Як повідомлялося раніше, у травні-червні Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, Молдова отримала свої перші дози вакцини від коронавірусу завдяки Румунії, саме з цієї партії почалася кампанія вакцинації.