Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Напад на ветерана АТО: Аваков назвав підозри необґрунтованими

Четвер, 6 травня 2021, 11:21

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інцидент на Тернопільщині, коли п‘ятеро нетверезих молодиків намагалися увірватися на подвір’я, а його господар, захищаючись, смертельно поранив нападника, розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції.

Джерело: Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Авакова: "Вважаю передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати нього.

Справа про вторгнення на територію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче управління Нацполіції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання.

Довідково: стаття 36, пункт 5 Кримінального кодексу: Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Українська правда
Теми: Аваковполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26

Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes

інфографікаКоронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини

Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк

Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба

Британія направила катери з гарматами до острова Джерсі на тлі погроз Франції

Усі новини...
Аваков
7 років Авакова: що він казав про Порошенка, Зеленського та свою відставку
Аваков застерігає РФ: Напад на Україну не стане легкою прогулянкою
Від COVID почали щеплювати поліцейських і прикордонників
Останні новини
11:21
Напад на ветерана АТО: Аваков назвав підозри необґрунтованими
11:08
Глава МЗС розповів, що часи Трампа були "складними" для України
10:37
Стало відомо, хто цьогоріч може реєструватися на додаткове ЗНО
10:36
Кулеба вважає, що потенційна зустріч Байдена та Путіна не суперечить інтересам України
10:35
Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca
10:33
фото, відеоДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26
10:17
інфографікаКоронавірус у Києві: за добу більше людей одужали, ніж захворіли
10:03
Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes
09:51
Венеційська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів в очищенні ВРП
09:51
У травні Рада ухвалить усі закони для продовження співпраці з МВФ – Арахамія
Усі новини...