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Напад на ветерана АТО: Аваков назвав підозри необґрунтованими

Четвер, 6 травня 2021, 11:21
Напад на ветерана АТО: Аваков назвав підозри необґрунтованими

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інцидент на Тернопільщині, коли п‘ятеро нетверезих молодиків намагалися увірватися на подвір’я, а його господар, захищаючись, смертельно поранив нападника, розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції.

Джерело: Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Авакова: "Вважаю передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати нього.

Справа про вторгнення на територію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче управління Нацполіції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання.

Довідково: стаття 36, пункт 5 Кримінального кодексу: Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Українська правда

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Теми: Аваковполіція
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