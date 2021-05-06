Блінкен зустрівся з представниками Ради: про що говорили

Відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває з візитом в Україні, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій. Також була присутня заступниця Блінкена з політичних питань Вікторія Нуланд.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Це був так званий робочий сніданок. На ньому було обговорено питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії.

Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ.

Окремо було порушено питання про виконання закону України про управління об'єктами державної власності щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз".

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі відзначили, що для успішного майбутнього України одним із пріоритетів має бути верховенство права та дотримання рівності перед законом.

Передісторія: У ніч з середи на четвер Блінкен прибув до Києва. За його власними словами, "з прагненням посилити партнерство між Україною і США".

"Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - зазначив американський держсекретар.

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".