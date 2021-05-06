Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блінкен зустрівся з представниками Ради: про що говорили

Четвер, 6 травня 2021, 11:47

Відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває з візитом в Україні, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій. Також була присутня заступниця Блінкена з політичних питань Вікторія Нуланд.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Це був так званий робочий сніданок. На ньому було обговорено питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії.

Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ.

Окремо було порушено питання про виконання закону України про управління об'єктами державної власності щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз".

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі відзначили, що для успішного майбутнього України одним із пріоритетів має бути верховенство права та дотримання рівності перед законом.

Передісторія: У ніч з середи на четвер Блінкен прибув до Києва. За його власними словами, "з прагненням посилити партнерство між Україною і США".

"Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ", - зазначив американський держсекретар.

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

Українська правда
Теми: СШАВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Напад на ветерана АТО: Аваков назвав підозри необґрунтованими

Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

фото, відеоДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26

Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes

інфографікаКоронавірус: понад 6 тисяч нових заражень, померли 374 людини

Головні новини середи і ночі: Блінкен, Вірастюк

Усі новини...
США
Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології — Кулеба
Блінкен прибув до Києва
У США підтримали відмову від правил інтелектуальної власності для COVID-вакцин
Останні новини
11:47
Блінкен зустрівся з представниками Ради: про що говорили
11:37
Курс гривні до долара не змінився
11:21
Напад на ветерана АТО: Аваков назвав підозри необґрунтованими
11:08
Глава МЗС розповів, що часи Трампа були "складними" для України
10:37
Стало відомо, хто цьогоріч може реєструватися на додаткове ЗНО
10:36
Кулеба вважає, що потенційна зустріч Байдена та Путіна не суперечить інтересам України
10:35
Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca
10:33
фото, відеоДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26
10:17
інфографікаКоронавірус у Києві: за добу більше людей одужали, ніж захворіли
10:03
Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes
Усі новини...