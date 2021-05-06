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Блінкен прибув до Києва

Четвер, 6 травня 2021, 01:15
Блінкен прибув до Києва
ABC NEWS

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Джерело: Блінкен у Twitter, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Блінкена: "Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США.

Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ". 

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

Передісторія:

  • Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом. 
  • Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 
  • Під час візиту буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України. Також планується обговорити взаємодію у сфері торгівлі і інвестицій. 
  •  У США заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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