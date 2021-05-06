Блінкен прибув до Києва
Четвер, 6 травня 2021, 01:15
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.
Джерело: Блінкен у Twitter, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Блінкена: "Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США.
Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ".
Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".
Передісторія:
- Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.
- Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
- Під час візиту буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України. Також планується обговорити взаємодію у сфері торгівлі і інвестицій.
- У США заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.