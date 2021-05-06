Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Джерело: Блінкен у Twitter, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Блінкена: "Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною і США.

Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами тривалу російську агресію та наголосити на необхідності дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ".

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

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