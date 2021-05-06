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Зеленський розповів про розмову з Блінкеном

Четвер, 6 травня 2021, 12:49

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорили з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні.

Джерело: Зеленський під час брифінгу після спільної зустрічі

Пряма мова Зеленського: "Це наша перша зустріч, хоча є відчуття, що вона не перша, тому що я вражений, що команда (Блінкена – ред.) прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається, прекрасно знає усі деталі.

Вони прекрасно знають ситуацію на Донбасі… Ми обговорили питання не лише окупації наших територій, незаконної анексії Криму Російською Федерацією, ми обговорили питання "Північного потоку - 2", це для нас дуже чутливе питання.

Також ми обговорили питання реформ в Україні – що нам вдалося, де ми ще на шляху. В цілому – зустріч змістовна, ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною та США".

Передісторія: У ніч з середи на четвер Блінкен прибув до Києва. За його власними словами, "з прагненням посилити партнерство між Україною і США".

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийСША


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