Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем

Четвер, 6 травня 2021, 12:49
Зеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорили з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні.

Джерело: Зеленський під час брифінгу після спільної зустрічі

Пряма мова Зеленського: "Це наша перша зустріч, хоча є відчуття, що вона не перша, тому що я вражений, що команда (Блінкена – ред.) прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається, прекрасно знає усі деталі.

Вони прекрасно знають ситуацію на Донбасі… Ми обговорили питання не лише окупації наших територій, незаконної анексії Криму Російською Федерацією, ми обговорили питання "Північного потоку - 2", це для нас дуже чутливе питання. Також ми обговорили питання реформ в Україні – що нам вдалося, де ми ще на шляху. В цілому – зустріч змістовна, ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною та США".

Деталі: Держсекретар похвалив Україну за низку реформ, серед яких - земельна реформа й закон про парламентську недоторканність.

Пряма мова Блінкена: "Ми обговорили дипломатії, Мінський процес та зобов’язання, які були висловлені в рамках цієї угоди.

Ми також детально обговорили питання реформ і наскільки вони важливі. Ми говорили про важливість продовження роботи в напрямку корпоративного урядування, про реформи судової влади, яким чином обираються судді. Ми обговорили ту роботу, яку Рада провела щодо реформ СБУ, закон у першому читанні вже пройшов.

Залишаються значні виклики, але й проводиться значний прогрес – земельна реформа, новий закон, який стосується незаконних доходів, новий закон про парламентську недоторканність – це все дуже важливе.

Останнє, що хочу сказати, ми чули, що український народ хоче бачити не лише ухвалення законів, а й їх виконання, що включає й боротьбу з корупцією".

Передісторія: У ніч з середи на четвер Блінкен прибув до Києва. За його власними словами, "з прагненням посилити партнерство між Україною і США".

Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: