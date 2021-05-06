Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Свіжий рейтинг партій: "Слуга народу" залишає суперників далеко позаду

Четвер, 6 травня 2021, 13:31
Свіжий рейтинг партій: Слуга народу залишає суперників далеко позаду
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Фото: УП

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія діючого президента Володимира Зеленського "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. Наступною йде партія колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - її готові підтримати 18% опитаних.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 18% опитаних".

Деталі: Далі у рейтингу йдуть партія "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 11% і 15% і ВО "Батьківщина" — відповідно 8% і 11%.

За партію "Сила і честь" готові проголосувати відповідно 4% і 6%, за "Українську стратегію Гройсмана" —2% і 3%, за партію "Голос" —2% і 3%, за Радикальну партію Олега Ляшка —2% і 2,5%, за ВО "Свобода" —2% і 2%, за "Партію Шарія" — 2% і 2%, за "Громадянську позицію" —1% і 2%, за "Опозиційний блок" —1% і 1%, за "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%.

 

Дослідження проведене з 22 по 29 квітня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо: Це ж опитування показало схожу ситуацію з президентським рейтингом. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би діючий глава держави Володимир Зеленський - 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. За його попередника Петра Порошенка готові проголосувати лише 18% опитаних.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Радарейтингопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: