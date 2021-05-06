Свіжий рейтинг партій: "Слуга народу" залишає суперників далеко позаду

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія діючого президента Володимира Зеленського "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. Наступною йде партія колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - її готові підтримати 18% опитаних.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 18% опитаних".

Деталі: Далі у рейтингу йдуть партія "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 11% і 15% і ВО "Батьківщина" — відповідно 8% і 11%.

За партію "Сила і честь" готові проголосувати відповідно 4% і 6%, за "Українську стратегію Гройсмана" —2% і 3%, за партію "Голос" —2% і 3%, за Радикальну партію Олега Ляшка —2% і 2,5%, за ВО "Свобода" —2% і 2%, за "Партію Шарія" — 2% і 2%, за "Громадянську позицію" —1% і 2%, за "Опозиційний блок" —1% і 1%, за "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%.

Дослідження проведене з 22 по 29 квітня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо: Це ж опитування показало схожу ситуацію з президентським рейтингом. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би діючий глава держави Володимир Зеленський - 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. За його попередника Петра Порошенка готові проголосувати лише 18% опитаних.