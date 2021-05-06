Якби знову 2-й тур: відрив Зеленського від Порошенка скоротився вдвічі

Якби зараз проходив другий тур виборів президента України, чинний глава держави Володимир Зеленський набрав би 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати. Його попередник Петро Порошенко отримав би 39,5% голосів виборців.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Дослівно: "В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 20% і 39,5%".

Деталі: У випадку виходу до другого туру Зеленського і співголови партії "Опозиційна платформа – за життя" Юрія Бойка за Зеленського проголосували би 36% усіх опитаних або 71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за Бойка — відповідно 15,5% і 29%.

Дослідження проведене з 22 по 29 квітня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Передісторія: На виборах президента 2019 року Зеленський переміг Порошенка у другому турі з результатом 73% проти 25%.

Нагадаємо: Це ж опитування показало схожу ситуацію з президентським рейтингом. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би діючий глава держави Володимир Зеленський - 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. За його попередника Петра Порошенка готові проголосувати лише 18% опитаних.