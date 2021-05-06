Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Десятки тисяч військових РФ залишаються біля кордону України - генсек НАТО

Четвер, 6 травня 2021, 16:16

Росія залишила біля кордону України десятки тисяч військовослужбовців і зброю після недавнього відведення частини своїх військ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед участю в засіданні міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обговоримо модель агресивної поведінки Росії, від небезпечних операцій розвідки в Болгарії та Чехії до нарощування військових сил навколо України та на її території. Ми бачили відведення частини російських військових від кордону з Україною, однак десятки тисяч російських військових залишаються", - сказав Столтенберг.

За його словами, Росія залишила в регіоні багато зброї і готового до використання спорядження, а також ввела обмеження на переміщення в Чорному морі та доступ до Азовського моря через Керченську протоку.

"Тому НАТО має зберігати пильність і продовжувати стежити за ситуацією. Зараз більше російських підрозділів в і навколо України, ніж до недавнього збільшення напруги", - додав генсек.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер в Києві заявив, що Росія продовжує становити військову загрозу на українському кордоні, попри відведення частини особового складу і техніки.

Теми: РосіявійнаНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаЯкби знову 2-й тур: відрив Зеленського від Порошенка скоротився вдвічі

Відео, фотоУ центрі Вінниці спалахнула велика пожежа

Українські розвідники, що викрали Чауса в Молдові, орендували авто з GPS-маячком – ЗМІ

інфографікаСвіжий рейтинг партій: "Слуга народу" залишає суперників далеко позаду

оновленоЗеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем

інфографікаЗеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає

Усі новини...
Росія
США ретельно стежать за військами РФ біля українського кордону – Блінкен
Затриманому ФСБ Єсипенку інкримінують ще одну статтю
Слухання щодо юрисдикції про захоплення Росією українських моряків відбудуться у жовтні
Останні новини
16:44
Німецький Бундестаг схвалив привілеї для вакцинованих і тих, хто одужав
16:37
Ворог прицільно обстріляв позиції ООС: один боєць загинув від кулі, один - у тяжкому стані
16:28
На виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів – Мінекономіки
16:20
МОЗ пояснив, чи можна людям з хронічними хворобами вакцинуватися проти COVID-19
16:18
Під час пожежі у Вінниці загинула людина
16:16
Десятки тисяч військових РФ залишаються біля кордону України - генсек НАТО
15:59
Україна почала імпорт цукру-сирцю з тростини
15:53
фотоПринца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя Європи
15:42
Вчені з’ясували, як часто рідкісний тромбоз виникає після COVID-вакцинації препаратом AstraZeneca
15:38
Бойовики засудили за "шпигунство" чоловіка, який повернувся в ОРЛО по обміну
Усі новини...