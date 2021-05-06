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Десятки тисяч військових РФ залишаються біля кордону України - генсек НАТО

Четвер, 6 травня 2021, 16:16
Десятки тисяч військових РФ залишаються біля кордону України - генсек НАТО

Росія залишила біля кордону України десятки тисяч військовослужбовців і зброю після недавнього відведення частини своїх військ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед участю в засіданні міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обговоримо модель агресивної поведінки Росії, від небезпечних операцій розвідки в Болгарії та Чехії до нарощування військових сил навколо України та на її території. Ми бачили відведення частини російських військових від кордону з Україною, однак десятки тисяч російських військових залишаються", - сказав Столтенберг.

За його словами, Росія залишила в регіоні багато зброї і готового до використання спорядження, а також ввела обмеження на переміщення в Чорному морі та доступ до Азовського моря через Керченську протоку.

"Тому НАТО має зберігати пильність і продовжувати стежити за ситуацією. Зараз більше російських підрозділів в і навколо України, ніж до недавнього збільшення напруги", - додав генсек.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер в Києві заявив, що Росія продовжує становити військову загрозу на українському кордоні, попри відведення частини особового складу і техніки.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаНАТО
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