Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Під час пожежі у Вінниці загинула людина

Четвер, 6 травня 2021, 16:18

На місці пожежі в центрі Вінниці рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Джерело: повідомлення ДСНС, повідомлення Нацполіції   

Дослівно: "О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки".

Деталі: В поліції вказали, що виявлена загибла - жінка. Її особу встановлюють.

За фактом виникнення пожежі слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Передісторія: У четвер у Вінниці по вулиці Бевза, 34 загорілася офісна будівля.

Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширився покрівлею споруди на складські приміщення.

Українська правда
Теми: пожежанадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаЯкби знову 2-й тур: відрив Зеленського від Порошенка скоротився вдвічі

Відео, фотоУ центрі Вінниці спалахнула велика пожежа

Українські розвідники, що викрали Чауса в Молдові, орендували авто з GPS-маячком – ЗМІ

інфографікаСвіжий рейтинг партій: "Слуга народу" залишає суперників далеко позаду

оновленоЗеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем

інфографікаЗеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає

Усі новини...
пожежа
У центрі Вінниці спалахнула велика пожежа
Палії відкрили "сезон": на Київщині за вікенд вигоріло 330 гектарів
Назвали причини вибуху в лікарні Чернівців, де загинуло дві людини
Останні новини
16:44
Німецький Бундестаг схвалив привілеї для вакцинованих і тих, хто одужав
16:37
Ворог прицільно обстріляв позиції ООС: один боєць загинув від кулі, один - у тяжкому стані
16:28
На виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів – Мінекономіки
16:20
МОЗ пояснив, чи можна людям з хронічними хворобами вакцинуватися проти COVID-19
16:18
Під час пожежі у Вінниці загинула людина
16:16
Десятки тисяч військових РФ залишаються біля кордону України - генсек НАТО
15:59
Україна почала імпорт цукру-сирцю з тростини
15:53
фотоПринца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя Європи
15:42
Вчені з’ясували, як часто рідкісний тромбоз виникає після COVID-вакцинації препаратом AstraZeneca
15:38
Бойовики засудили за "шпигунство" чоловіка, який повернувся в ОРЛО по обміну
Усі новини...