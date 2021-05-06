Під час пожежі у Вінниці загинула людина
Четвер, 6 травня 2021, 16:18
На місці пожежі в центрі Вінниці рятувальники виявили тіло загиблої людини.
Джерело: повідомлення ДСНС, повідомлення Нацполіції
Дослівно: "О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи.
До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки".
Деталі: В поліції вказали, що виявлена загибла - жінка. Її особу встановлюють.
За фактом виникнення пожежі слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Передісторія: У четвер у Вінниці по вулиці Бевза, 34 загорілася офісна будівля.
Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширився покрівлею споруди на складські приміщення.
Українська правда