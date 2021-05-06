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Під час пожежі у Вінниці загинула людина

Четвер, 6 травня 2021, 16:18
Під час пожежі у Вінниці загинула людина

На місці пожежі в центрі Вінниці рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Джерело: повідомлення ДСНС, повідомлення Нацполіції   

Дослівно: "О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки".

Деталі: В поліції вказали, що виявлена загибла - жінка. Її особу встановлюють.

За фактом виникнення пожежі слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Передісторія: У четвер у Вінниці по вулиці Бевза, 34 загорілася офісна будівля.

Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширився покрівлею споруди на складські приміщення.

Українська правда
Теми: пожежанадзвичайна подія
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