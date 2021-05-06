Ворог прицільно обстріляв позиції ООС: один боєць загинув від кулі, один - у тяжкому стані

В зоні проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого загинув один військовий, ще один боєць отримав тяжке поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін