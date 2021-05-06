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Зеленський перейменував держпремію на честь Патона

Четвер, 6 травня 2021, 18:48

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким запровадив Національну премію України імені Бориса Патона.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 11 закону України "Про державні нагороди України" № 1399-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

Вказано, що цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки (існує з 1969 року –ред.) на Національну премію України імені Бориса Патона задля увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки, державного та громадського діяча, президента НАН України, директора Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, Героя України академіка Бориса Патона, а також відзначення на державному рівні діячів науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.

Крім того, законом запроваджується нова номінація Державної премії України в галузі освіти – фахова передвища освіта.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нагадаємо: Видатний український науковець Борис Патон помер 19 серпня 2020 року на 102 році життя.

Він очолював Національну академію наук України з 1962 до 2020 року.

Теми: Зеленськийзаконодавство


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