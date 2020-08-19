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Помер Борис Патон

Середа, 19 серпня 2020, 19:02
Помер Борис Патон

На 102 році життя помер видатний український науковець Борис Патон.

Джерело: апарат РНБО у коментарі "Українській правді", глава держави Володимир Зеленський

Деталі: УП повідомили, що формується державна комісія з поховання, яка вирішуватиме основні питання.

Свої співчуття на сторінках соцмереж висловив президент України Володимир Зеленський.

Пряма мова: Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті.

І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець.

Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича.

Вічна пам'ять!"

Довідково: Герой України Борис Патон з 1962 до 2020 року очолював Національну академію наук України.

"Українська правда" у Threads

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