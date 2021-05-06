Прокуратура наполягатиме на екстрадиції затриманого в Іспанії "майданівця"

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що іспанська поліція затримала українця, якого підозрюють у вбивстві силовиків під час подій на Майдані 20 лютого 2014 року.

Джерело: начальник департаменту спецрозслідувань ОГПУ Олексій Донський у коментарі для УП

Пряма мова: "Ми щойно отримали інформацію від Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції. Вони повідомили Офіс генерального прокурора та підтвердили факт такого затримання".

Деталі: Прізвище затриманого називати не можуть, допоки немає вироку. Водночас йдеться про особу, яка підозрюється у посяганні на життя працівника правоохоронного органу під час події 20 лютого 2014 року біля консерваторії (на Майдані – УП). Донський повідомив, що особі було повідомлено про підозру у січні 2018 року. 24 січня 2018 року із чоловіком проводились процесуальні дії, проте оскільки вони не були завершені, то підозрюваного викликали ще раз на 25 та 26 січня.

Проте чоловік ухилилася від слідства, не з’явився та залишив межі країни.

Пряма мова: "Тобто фактично він вирішив переховуватись від слідства. Тому 31 січня 2018 року його було оголошено в розшук. Протягом 2018-2020 років відносно нього вносились ухвали, які задовольняли слідчі судді, про надання дозволу на затримання підозрювання для обрання запобіжного заходу.

Надалі в березні 2020 року суд виніс ухвалу (заочно) про обрання запобіжного заходу йому у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Пізніше прокурори отримали інформацію про можливе місцезнаходження його в Іспанії. І вже в листопаді минулого року було скеровано запит про міжнародно-правову допомогу, тобто про видачу особи – екстрадицію, до Королівства Іспанії.

Наразі іспанська сторона має розглядати запит українських правоохоронців по суті: матеріали про обґрунтованість підозри і факт тривалого переховування особи.

Донський також заперечив, що на слідство здійснювався тиск.

Пряма мова: "Коли мають місце факти тиску, ми цього не приховуємо. Також можу сказати це і зараз. На нас жодного тиску не було. Підозра було ще повідомлена в січні 2018 року, як і розшук був оголошений тоді ж.

Наша позиція – будь-який підозрюваний, який користуючись відсутню запобіжного заходу, ухилився від слідства, впродовж трьох років переховувався, то до нього мають бути застосовані такі процедури, які унеможливлять подальше його ухилення від процесуальних обов’язків.

Ми будемо наполягати на екстрадиції та триманні його під вартою. Якщо іспанська сторона буде вимагати додаткові документи, то ми надамо".

Що передувало: 5 травня іспанська поліція заявила, що затримала українського громадянина, який нібито підозрюється у вбивстві двох силовиків у 2013 році під час подій на Майдані.