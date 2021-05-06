Прокуратура наполягатиме на екстрадиції затриманого в Іспанії "майданівця"

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що іспанська поліція затримала українця, якого підозрюють у вбивстві силовиків під час подій на Майдані 20 лютого 2014 року.

Джерело: начальник департаменту спецрозслідувань ОГПУ Олексій Донський у коментарі для УП

Пряма мова: "Ми щойно отримали інформацію від Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції. Вони повідомили Офіс генерального прокурора та підтвердили факт такого затримання".

"Ми будемо наполягати на екстрадиції та триманні його під вартою. Якщо іспанська сторона буде вимагати додаткові документи, то ми надамо".

Деталі: Прізвище затриманого називати не можуть, допоки немає вироку. Водночас йдеться про особу, яка підозрюється у посяганні на життя працівника правоохоронного органу під час події 20 лютого 2014 року біля консерваторії (на Майдані – УП).

Донський повідомив, що особі було повідомлено про підозру у січні 2018 року. 24 січня 2018 року із чоловіком проводились процесуальні дії, проте оскільки вони не були завершені, то підозрюваного викликали ще раз на 25 та 26 січня.

Проте чоловік ухилився від слідства, не з’явився та залишив межі країни.

Тобто фактично він вирішив переховуватись від слідства. Тому 31 січня 2018 року його було оголошено в розшук. Протягом 2018-2020 років відносно нього вносились ухвали, які задовольняли слідчі судді, про надання дозволу на затримання підозрюваного для обрання запобіжного заходу.

Надалі в березні 2020 року суд виніс ухвалу (заочно) про обрання запобіжного заходу йому у вигляді тримання під вартою.

Ймовірно, йдеться про учасника Революції Гідності Дмитра Липового, уродженця Харкова, якому була оголошена підозра у посяганні на життя працівника правоохоронного органу. На початку березня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про застосування до підозрюваного заходу у вигляді тримання під вартою до чоловіка.

Пізніше прокурори отримали інформацію про можливе місцезнаходження його в Іспанії. І вже в листопаді минулого року було скеровано запит про міжнародно-правову допомогу, тобто про видачу особи – екстрадицію, до Королівства Іспанії.

Наразі іспанська сторона має розглядати запит українських правоохоронців по суті: матеріали про обґрунтованість підозри і факт тривалого переховування особи.

Донський також заперечив, що на слідство здійснювався тиск. "Коли мають місце факти тиску, ми цього не приховуємо. Також можу сказати це і зараз. На нас жодного тиску не було. Підозра було ще повідомлена в січні 2018 року, як і розшук був оголошений тоді ж", – сказав прокурор.

Що передувало: 5 травня іспанська поліція заявила, що затримала українського громадянина, який нібито підозрюється у вбивстві двох силовиків у 2013 році під час подій на Майдані.