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На Донбасі загинув військовий від кулі снайпера — ЗМІ

П'ятниця, 7 травня 2021, 00:30
На Донбасі загинув військовий від кулі снайпера — ЗМІ
UkrainianLandForces

6 травня на Донбасі загинув один військовослужбовець ЗС України: він отримав вогнепальне кульове поранення – не сумісне з життям.

Джерело: "Новинарня", Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: За даними "Новинарні", військовий належав до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського і загинув у районі селища Піски, що під Донецьком, від кулі ворожого снайпера.

Снайпер влучив в прилад нічного бачення.

Зазначається, що наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Повідомляється, що на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Про дії збройних формувань РФ повідомили ОБСЄ.

Нагадаємо: 6 травня внаслідок обстрілу населеного пункту Новотроїцьке загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.

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Теми: війнаРосія
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