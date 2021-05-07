На Донбасі загинув військовий — від кулі снайпера
6 травня на Донбасі загинув один військовослужбовець ЗС України: він отримав вогнепальне кульове поранення – не сумісне з життям.
Джерело: "Новинарня", Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Деталі: За даними "Новинарні", військовий належав до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського і загинув у районі селища Піски, що під Донецьком, від кулі ворожого снайпера.
Снайпер влучив в прилад нічного бачення.
Зазначається, що наші військові відкрили вогонь у відповідь.
Повідомляється, що на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Про дії збройних формувань РФ повідомили ОБСЄ.
Нагадаємо: 6 травня внаслідок обстрілу населеного пункту Новотроїцьке загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.