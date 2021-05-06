Внаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил на сході України російсько-окупаційними військами 6 травня загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.

Джерело: Facebook-сторінка 93-ї ОМбр

Дослівно: "Сьогодні, у свято Дня піхоти, ми змушені повідомити про загибель піхотинця 93 бригади Холодний Яр.



Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям".



Деталі: За даними військових, 37-річний Дмитро мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Це його перша ротація.



Побратими висловлюють співчуття рідним полеглого воїна.

Що передувало: Пресцентр штабу ООС повідомив, що 6 травня в зоні проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого загинув один військовий, ще один боєць отримав тяжке поранення.