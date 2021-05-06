Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У День піхоти на сході України загинув піхотинець 93 бригади - ОМбр

Четвер, 6 травня 2021, 22:15
У День піхоти на сході України загинув піхотинець 93 бригади - ОМбр

Внаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил на сході України російсько-окупаційними військами 6 травня загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.

Джерело: Facebook-сторінка 93-ї ОМбр

Дослівно: "Сьогодні, у свято Дня піхоти, ми змушені повідомити про загибель піхотинця 93 бригади Холодний Яр.

Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям".

Деталі: За даними військових, 37-річний Дмитро мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Це його перша ротація.

Побратими висловлюють співчуття рідним полеглого воїна.

Що передувало: Пресцентр штабу ООС повідомив, що 6 травня в зоні проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого загинув один військовий, ще один боєць отримав тяжке поранення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаОб'єднані сили на ДонбасіООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
війна
В ОП пояснили, як касетні боєприпаси вплинуть на моральний стан росіян
Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури
У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: