Британія вивела свої військові кораблі з вод Джерсі

Велика Британія вивела два свої військові кораблі з вод навколо британського острова Джерсі, де французькі рибалки влаштували акцію протесту.

Джерело: Voice of America з посиланням на заяву британського прем’єра Бориса Джонсона

Пряма мова: "З огляду на те, що ситуація нині залагоджена, морські патрульні судна Королівського флоту будуть готуватися до повернення в порт Великобританії.

Ми залишаємося напоготові, щоб надати будь-яку подальшу допомогу за вимогою Джерсі".

Деталі: Катери Британії були відправлені для "спостереження за ситуацією": близько двох десятків французьких траулерів припливли до Джерсі для демонстрації з вимогою доступу до вод Джерсі.

Натомість Франція направила два патрульні кораблі у французькі води навколо Джерсі. Британські та французькі кораблі залишалися на відстані близько 20 км.

Голова асоціації рибалок французької Нормандії Дімітрій Рогофф сказав, що "демонстрація сили закінчена. Тепер естафету повинна прийняти політика".

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