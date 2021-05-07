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Британія вивела свої військові кораблі з вод Джерсі

П'ятниця, 7 травня 2021, 03:15
Британія вивела свої військові кораблі з вод Джерсі

Велика Британія вивела два свої військові кораблі з вод навколо британського острова Джерсі, де французькі рибалки влаштували акцію протесту.

Джерело: Voice of America з посиланням на заяву британського прем’єра Бориса Джонсона

Пряма мова: "З огляду на те, що ситуація нині залагоджена, морські патрульні судна Королівського флоту будуть готуватися до повернення в порт Великобританії.

Ми залишаємося напоготові, щоб надати будь-яку подальшу допомогу за вимогою Джерсі".

Деталі: Катери Британії були відправлені для "спостереження за ситуацією": близько двох десятків французьких траулерів припливли до Джерсі для демонстрації з вимогою доступу до вод Джерсі.

Натомість Франція направила два патрульні кораблі у французькі води навколо Джерсі. Британські та французькі кораблі залишалися на відстані близько 20 км.

Голова асоціації рибалок французької Нормандії Дімітрій Рогофф сказав, що "демонстрація сили закінчена. Тепер естафету повинна прийняти політика".

Передісторія:

  • Джерсі – найбільший Нормандський острів і залежна територія Корони. Він знаходиться за 22 км від Франції.
  • Французькі рибальські судна відправилися в порт Джерсі у рамках протесту проти нових правил після Brexit, згідно з якими французькі оператори човнів повинні показати історію рибного лову в цьому районі, щоб отримати ліцензію на роботу в водах Джерсі.
  • Франція погрожувала відключити електропостачання Джерсі у у відповідь на відсутність доступу французького рибальського флоту. 95% електроенергії Джерсі постачається з Франції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяФранція
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