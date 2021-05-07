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Шестикласниця американської школи відкрила стрілянину — троє поранених

П'ятниця, 7 травня 2021, 06:10
Seth Long / eastidahonews.com

Шестикласниця школи в містечку Ріґбі, американський штат Айдахо, почала стрілянину з пістолета - постраждали двоє учнів і один дорослий.

Джерело: ABC News, The Guardian

Деталі: Дівчинка вийняла зі свого рюкзака пістолет і почала стрілянину відразу після 9 ранку. Двоє були поранені в шкільному коридорі, перед тим як дівчинка вийшла надвір і поранила ще одну людину. Учитель обеззброїв її і тримав до прибуття поліції.

Учні були евакуйовані в найближчу середню школу.

Усі троє жертв були поранені в кінцівки. Пораненого дорослого вже виписали з лікарні. Двоє учнів - дівчинка і хлопчик залишаться в лікарні. Вони отримали травми, що не загрожують життю, однак одному з них може знадобитися операція.

Прокурор округу Джефферсон Марк Тейлор повідомив, що його офіс буде висувати "відповідні" звинувачення – можливо, вони включатимуть три пункти звинувачення в замаху на вбивство.

Мотив стрілянини все ще розслідується.

Нагадаємо: 13 квітня у середній школі Остин-Іст-Магнет в Ноксвіллі, Теннессі, сталася стрілянина – загинула людина, ще одна отримала поранення.

Теми: США


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