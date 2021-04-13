В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий
У середній школі Остин-Іст-Магнет в Ноксвіллі, американський штат Теннессі, сталася стрілянина – є загиблий і поранений.
Джерело: CNN, The New York Times
Деталі: Зазначається, що кілька правоохоронних органів прибули за викликом про чоловіка, "який, можливо, був озброєний в школі". Коли до нього підійшли співробітники поліції, пролунали постріли.
Департамент поліції Ноксвілла повідомив, що чоловік був затриманий. Додаткової інформації про мотиви стрільби не повідомляють.
Одна людина загинула на місці. Офіцер поліції був поранений і госпіталізований з травмами, які не загрожують життю. Інших жертв, як повідомляється, немає.
Зазначається, що одну людину затримали для проведення додаткового розслідування.
У поліції закликали жителів уникати цей район. Керівництво школи оголосило, що заняття в школі скасовані у вівторок і середу.
Нагадаємо:
- 17 березня в салонах в американській Атланті та передмісті сталися три стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше семеро людей.
- 23 березня озброєний чоловік відкрив вогоньу супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським.
- 9 квітня стрілянина сталася на фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні. Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.
- Президент США Джо Байден назвав епідемією насильство із застосуванням зброї в країні і анонсував низку обмежень щодо вільного обігу зброї.