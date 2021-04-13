В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий

У середній школі Остин-Іст-Магнет в Ноксвіллі, американський штат Теннессі, сталася стрілянина – є загиблий і поранений.

Джерело: CNN, The New York Times

Деталі: Зазначається, що кілька правоохоронних органів прибули за викликом про чоловіка, "який, можливо, був озброєний в школі". Коли до нього підійшли співробітники поліції, пролунали постріли.

Департамент поліції Ноксвілла повідомив, що чоловік був затриманий. Додаткової інформації про мотиви стрільби не повідомляють.

Одна людина загинула на місці. Офіцер поліції був поранений і госпіталізований з травмами, які не загрожують життю. Інших жертв, як повідомляється, немає.

Зазначається, що одну людину затримали для проведення додаткового розслідування.

У поліції закликали жителів уникати цей район. Керівництво школи оголосило, що заняття в школі скасовані у вівторок і середу.

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