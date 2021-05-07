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За добу на Донбасі загинули 2 бійці ООС, ще один у важкому стані

П'ятниця, 7 травня 2021, 09:08

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.

Джерело: ранкове зведення ООС

Деталі: Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 16 порушень режиму припинення вогню.

В результаті обстрілу бойовиків 2 військовослужбовці отримали вогнепальне кульове поранення і загинули.

Ще 1 український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ захисники ООС відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ООСДонбас


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