За добу на Донбасі загинули 2 бійці ООС, ще один у важкому стані

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.

Джерело: ранкове зведення ООС

Деталі: Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 16 порушень режиму припинення вогню.

В результаті обстрілу бойовиків 2 військовослужбовці отримали вогнепальне кульове поранення і загинули.

Ще 1 український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ захисники ООС відкривали вогонь у відповідь.