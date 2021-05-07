За добу на Донбасі загинули 2 бійці ООС, ще один у важкому стані
П'ятниця, 7 травня 2021, 09:08
За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.
Джерело: ранкове зведення ООС
Деталі: Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 16 порушень режиму припинення вогню.
В результаті обстрілу бойовиків 2 військовослужбовці отримали вогнепальне кульове поранення і загинули.
Ще 1 український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан здоров’я пораненого – важкий.
Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ захисники ООС відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда