Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область".

Деталі: За його словами, це були надзвичайно складні 2 місяці. "Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем", - каже міністр.

Степанов повідомив, що третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Перші тижні вірус розвивався "шаленими темпами", кінець березня й початок квітня були найпіковішими.

"Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного", - розповідає глава МОЗ.

Степанов наголосив, що попри покращення ситуації зараз "надзвичайно важливо" не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних.

Нагадаємо: 6 травня Державна комісія техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій вивела з червоної зони епідемічної небезпеки дві області – Запорізьку і Полтавську. Зараз МОЗ готує подання про виведення з червоної зони останньої області, що там лишилася - Сумської.