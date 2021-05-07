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В Україні не лишилося жодної червоної зони, де лютує COVID

П'ятниця, 7 травня 2021, 13:41

Державна комісія з ТЕБ і НС перевела Сумську область з червоної до жовтої зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Це був останній "червоний" регіон в Україні.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: За його словами, 7 травня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було ухвалене наступне рішення:

Скасувати з 0 годин 8 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області та застосувати там обмежувальні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Передісторія: Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Теми: коронавірусCovid-2019карантин


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