9 травня в Києві: поліція напоготові, масштабних акцій не планується

Заявки на проведення в Києві 9 травня масштабних акцій, приурочених до Дня перемоги над нацизмом, наразі не надходили, нечисленні заходи вшанування пам'яті відбудуться в Парку вічної слави та на інших об'єктах, що стосуються Другої світової війни.

Джерело: начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "У нас є низка заявок на проведення заходів 9 травня, вони стандартні. Відбудеться панахида о 8-й ранку в Парку слави біля могили Невідомого солдата, організована Українською православною церквою. О 9-й годині - урочисте покладання квітів".



Деталі: За словами Крищенка, є заявка на захід - вшановування пам'яті та автопробіг - від представників ГО "Інститут правової політики та соціального захисту".



"О 10-й годині - покладання квітів біля пам'ятника Ватутіну та об 11-й - біля Меморіалу вічної слави, заявлена участь до 200 людей", - зазначив він.



За словами начальника поліції Києва, також від цієї організації заявлений автопробіг, але кількість автомобілів, які візьмуть у ньому участь, поки що не відома.



Крім того, як повідомив начальник главку, є заявка на покладання квітів від ГО "Громадянська солідарність "Браття" о 10-й годині, заявлена участь до 200 осіб.



За словами Крищенка, очікується, що найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку слави, організоване міською організацією ветеранів України.



У ньому візьмуть участь ветерани, представники районних організацій. Початок - о 10:30, а об 11-й розпочнеться рух колони. Минулого року в такому заході взяли участь близько 300 людей.



Також, як розповів керівник поліції Києва, об 11-й годині розпочнуться заходи в Національному музеї історії Другої світової війни, організовані Київською міською адміністрацією.



Крищенко повідомив, що правопорядок у Києві забезпечуватиме стандартна кількість нарядів поліції, але буде посилення патрулями Нацгвардії.



Уже 7 травня починається посилене патрулювання в Парку слави та на інших об'єктах, які стосуються Другої світової війни. Також посилене патрулювання буде там, де відбудуться державні заходи.



За словами очільника столичної поліції, в Парку слави чергуватимуть кінологи, вибухотехніки, а за потреби проводитимуться поверхневі перевірки, щоб уникнути якихось конфліктних ситуацій.



Відповідаючи на запитання про те, чи є наразі оперативна інформація про якісь підготовлювані провокації 9 травня, Крищенко сказав: "Можуть бути певні загострення. Ми живемо у країні, що воює, і завжди готові до якихось провокацій. У нас є тісна співпраця та обмін інформацією зі Службою безпеки України, тому ми повністю готові і забезпечуватимемо правопорядок".



Він також нагадав про заборону використання символіки тоталітарного режиму, зокрема георгіївської стрічки, за що передбачено адміністративну відповідальність.



Що стосується заходів 8 травня, то, за словами Крищенка, вони будуть лише офіційними, на кількох локаціях, точної інформації щодо їх проведення поки що немає.

Нагадаємо: У 2017 році в Україні заборонили виготовлення й пропаганду георгіївської стрічки.

За публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки передбачається штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) або адміністративного арешту на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки.