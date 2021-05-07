Зеленський пообіцяв Індії гуманітарний вантаж

Україна найближчим часом направить до Індії гуманітарний вантаж для боротьби із пандемією коронавірусу.

Джерело: повідомлення Офісу президента про зустріч президента із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою

Пряма мова Зеленського: "Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії.

Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України".

Деталі: Пунавала зі свого боку зазначив, що Індія вже поставила Україні півмільйона доз вакцини CoviShield від коронавірусу. Ця вакцина була першою, яку отримала Україна для проведення щеплень.

Передісторія: