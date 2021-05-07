Зеленський пообіцяв Індії гуманітарний вантаж

Україна найближчим часом направить до Індії гуманітарний вантаж для боротьби із пандемією коронавірусу.

Джерело: повідомлення Офісу президента про зустріч президента Володимира Зеленського із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою, указ Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії.

Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України".

Деталі: Пунавала зі свого боку зазначив, що Індія вже поставила Україні півмільйона доз вакцини CoviShield від коронавірусу. Ця вакцина була першою, яку отримала Україна для проведення щеплень. Пізніше Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомогу Республіці Індія.

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