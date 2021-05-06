Спалах коронавірусу в Індії: український уряд готовий поділитись киснем

Українська влада готова допомогти киснем Індії у подоланні масштабного спалаху коронавірусу.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" 6 травня

Пряма мова: "Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Так як і всі країни ми звернулися і спитали, яка допомога може бути від України надана. Вони відмовились від всього, окрім кисню, тому Україна готова надати для Індії кисень. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання, і ми будемо також в колі держав, які Індію підтримують".

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