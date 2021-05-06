Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спалах коронавірусу в Індії: український уряд готовий поділитись киснем

Четвер, 6 травня 2021, 23:10
Спалах коронавірусу в Індії: український уряд готовий поділитись киснем

Українська влада готова допомогти киснем Індії у подоланні масштабного спалаху коронавірусу.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" 6 травня

Пряма мова: "Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Так як і всі країни ми звернулися і спитали, яка допомога може бути від України надана. Вони відмовились від всього, окрім кисню, тому Україна готова надати для Індії кисень. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання, і ми будемо також в колі держав, які Індію підтримують".

Передісторія:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • 1 травня половину всіх COVID-хворих світу виявили в Індії. Смертність від інфекції підскочила до рекордних 3689 випадків за добу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань,більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІндіяКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: