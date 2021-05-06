Спалах коронавірусу в Індії: український уряд готовий поділитись киснем
Четвер, 6 травня 2021, 23:10
Українська влада готова допомогти киснем Індії у подоланні масштабного спалаху коронавірусу.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" 6 травня
Пряма мова: "Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Так як і всі країни ми звернулися і спитали, яка допомога може бути від України надана. Вони відмовились від всього, окрім кисню, тому Україна готова надати для Індії кисень. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання, і ми будемо також в колі держав, які Індію підтримують".
Передісторія:
- Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
- 1 травня половину всіх COVID-хворих світу виявили в Індії. Смертність від інфекції підскочила до рекордних 3689 випадків за добу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань,більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
- Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу.
Українська правда