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У ВООЗ вважають неприйнятною нерівність у розподілі вакцин проти COVID-19

Субота, 8 травня 2021, 01:45
У ВООЗ вважають неприйнятною нерівність у розподілі вакцин проти COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав країни "Великої сімки" (G7) визнати пріоритетом рівність доступу багатих і бідних країн до ковід-вакцин.

Джерело: Гебреєсус , цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Для G7 зараз найважливішою та невідкладною підтримкою, якої ми потребуємо, є вакцини та рівність у доступі до них".

Деталі: Нинішню ситуацію з розподілом вакцин очільник ВООЗ вважає неприйнятною.

Також Гебреєсус стверджує, що рівність у розподілі вакцин допоможе подолати пандемію.

На сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз вакцин проти COVID-19.

Близько 45% доз вводяться у країнах з високим рівнем доходу, де живе 16% світового населення.

Нагадаємо: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що світ знаходиться на межі "катастрофічного морального падіння" через нерівномірний розподіл вакцин проти Covid.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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