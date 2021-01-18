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Глава ВООЗ про вакцинацію: "Світ на межі катастрофічного морального падіння"

Понеділок, 18 січня 2021, 23:37

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що світ знаходиться на межі "катастрофічного морального падіння" через нерівномірний розподіл вакцин проти Covid.

Джерело: виступ Гебреісуса, якого цитує BBC

Деталі: Гебреісус заявив, що проблема вакцинації і її доступності серйозно турбує ВООЗ, оскільки світ знаходиться на межі "катастрофічного морального падіння" через несправедливе впровадження вакцини.

Він наголосив, що молодих і здорових людей з багатших країн несправедливо вакцинувати раніше вразливих людей в бідніших країнах.

Для прикладу Гебреісус розповів, що в той час, як в 49 країнах з високим рівнем доходів нині введено понад 39 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, в одній з країн з найнижчим рівнем доходів було введено всього лише 25 доз.

Пряма мова Гебреісуса: "Я повинен бути відвертим: світ перебуває на межі катастрофічного морального провалу - і ціна цієї невдачі буде заплачена життями й грошима в найбідніших у світі країнах".

Нагадаємо: 14 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже в лютому.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців. 

Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія


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