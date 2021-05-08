Україна повернулася в 5-ку європейських лідерів за поширенням COVID-19

За минулу добу у світі діагностували понад 836 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 12 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 401 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 78 тисяч, у США – понад 49 тисяч.

Окрім того, понад 22 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Франції.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Померли за добу 13 726 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 134 954 947 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 283 727 смертей від COVID-19.

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