Україна повернулася в 5-ку європейських лідерів за поширенням COVID-19
За минулу добу у світі діагностували понад 836 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 12 місце у світі та 4 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 401 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 78 тисяч, у США – понад 49 тисяч.
Окрім того, понад 22 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Франції.
Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.
Померли за добу 13 726 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 134 954 947 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 283 727 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За попередню добу в Україні зафіксували в 8 404 нових випадків коронавірусної хвороби.