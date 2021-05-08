ВООЗ схвалила китайську ковід-вакцину Sinopharm

Всесвітня організація охорони здоров'я видала дозвіл на екстрене застосування китайської вакцини від ковіду Sinopharm.

Джерело: DW з посиланням на главу ВООЗ Тедроса Гебреєсуса.

Деталі: Таким чином, тепер цей препарат став першою виробленої в Китаї вакциною, яку можуть закуповувати і поширювати організації ООН.

Всього ВООЗ тепер зареєстровано 6 вакцин від SARS-CoV-2.

Нагадаємо: Вакцина від коронавірусу COVID-19 Pfizer / BioNTech наприкінці 2020 року отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я дозвіл на екстрене застосування.

Всесвітня організація охорони здоров’я у лютому 2021 року схвалила вакцину AstraZeneca від COVID-19 для екстреного використання і дала "зелене світло" на застосування цього препарату у всьому світі в рамках механізму COVAX.