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ВООЗ схвалила китайську ковід-вакцину Sinopharm

Субота, 8 травня 2021, 06:58

Всесвітня організація охорони здоров'я видала дозвіл на екстрене застосування китайської вакцини від ковіду Sinopharm.

Джерело: DW з посиланням на главу ВООЗ Тедроса Гебреєсуса.

Деталі: Таким чином, тепер цей препарат став першою виробленої в Китаї вакциною, яку можуть закуповувати і поширювати організації ООН.

Всього ВООЗ тепер зареєстровано 6 вакцин від SARS-CoV-2.

Нагадаємо: Вакцина від коронавірусу COVID-19 Pfizer / BioNTech наприкінці 2020 року отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я дозвіл на екстрене застосування.

Всесвітня організація охорони здоров’я у лютому 2021 року схвалила вакцину AstraZeneca від COVID-19 для екстреного використання і дала "зелене світло" на застосування цього препарату у всьому світі в рамках механізму COVAX.

Теми: охорона здоров'явакцинаціякоронавірус


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