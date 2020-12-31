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ВООЗ схвалила першу вакцину від COVID-19

Четвер, 31 грудня 2020, 23:32

Вакцина від коронавірусу COVID-19 Pfizer / BioNTech отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я дозвіл на екстрене застосування.

Джерело: пресслужба ВООЗ

Дослівно: "Pfizer/BioNTech від COVID-19 стала першим подібним препаратом, який отримав від ВООЗ дозвіл на екстрене використання.

Експерти з усього світу розглянули дані про безпеку, ефективність та якість вакцини Pfizer/BioNTech. Вони виявили, що вакцина відповідає обов'язковим критеріям безпеки та ефективності, і що переваги її використання для боротьби із захворюванням компенсують потенційні ризики".

Деталі: Повідомляється, що рішення ВООЗ дає країнам можливість прискорити свої власні регулюють процедури затвердження вакцини на імпорт і застосування.

Нагадаємо: У 45-річного медбрата з Каліфорнії був позитивний результат на COVID-19 більш ніж через тиждень після вакцинації від коронавірусу препаратом Pfizer Inc.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміямедицина


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