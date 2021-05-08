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Викрадення Чауса: СБУ розслідує провадження за двома статтями

Субота, 8 травня 2021, 10:54
Викрадення Чауса: СБУ розслідує провадження за двома статтями

У Службі безпеки підтвердили, що розслідують кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через державний кордон.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, джерело УП

Дослівно: "Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон. За ознаками злочинів, передбачених статтями 146 та 332 Кримінального кодексу України. Наразі інші дані розголошенню не підлягають".

Деталі: Разом з тим, за даними джерела УП, у п'ятницю слідчими дійсно було допитано маму Чауса.

Що передувало: В ніч на суботу Hromadske з посиланням на адвоката Чауса Олександра Вишневого повідомило, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення екссудді в Молдові.

Передісторія:

  • 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала екссуддю Чауса в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
  • Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.
  • МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

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Українська правда

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Теми: СБУсудМолдова
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