КМДА звинувачує Мінкульт у зриві традиційного заходу

У КМДА заявляють про спробу зриву традиційного заходу до Дня пам'яті й примирення з боку Міністерства культури.

Джерело: КМДА

Деталі: Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні через усну заборону Міністерства культури.

Пряма мова Хонди: "Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури".

Більше деталей: Вона додала, що за словами директора музею Івана Ковальчука, така вказівка надійшла прямо від міністра культури. При цьому жодних документів, які б підтверджували це рішення у керівництва музею немає. За її словами, мова, фактично, йде про спробу зриву проведення традиційного щорічного заходу.