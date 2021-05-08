Мінкульт заявляє, що не забороняв захід КМДА і пропустив техніку

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що не забороняло проведення традиційних заходів київською владою, а все обладнання для монтування сцени було пропущено на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Джерело: заява Мінкульту у відповідь на звинувачення КМДА у намаганні зірвати традиційні заходи 8 травня

Дослівно: "Будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які йдеться у повідомленнях КМДА, не надавалось.

Запит на проведення заходів від КМДА на свою адресу МКІП отримало 7 травня. Перевіривши, що проведення заходів розмежовано в часі, аби не допустити порушення санепідем вимог, дозвіл було надано.

Сьогодні, 8 травня, усе технічне обладнання для монтування сцени було пропущено на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. Поетапний запуск техніки на території музею був пов’язаний із розмежуванням її обсягів. Аби не допустити порушення карантинних обмежень. З 12 години було розпочато монтаж сцени".

Деталі: У міністерстві висловили стурбованість через те, що КМДА не спробувало дізнатися причини послідовного пропуску техніки.

"Жоден із представників столичної влади не звернувся до МКІП аби з'ясувати хід справ, натомість обравши шлях публічного скандалу", - заявили в Мінкульті.

"КМДА в будь-якій ситуації намагається знайти винних. Однак, заявляємо: така спроба провокування конфлікту жодним чином не стане на заваді проведенню заходів, які відбудуться згідно плану та за погодження МКІП", - йдеться в заяві.

Що передувало: У суботу в КМДА заявили про спробу зриву традиційного заходу до Дня пам'яті й примирення з боку Міністерства культури.