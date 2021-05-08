Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Євроради: призупинення патентів на вакцини не стане "магічною пігулкою"

Субота, 8 травня 2021, 14:37
Президент Євроради: призупинення патентів на вакцини не стане магічною пігулкою

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення патентів на вакцини для сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.

Про це він заявив 8 квітня перед неформальною зустріччю лідерів ЄС, пише "Європейська правда". 

"Призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу у короткостроковій перспективі не спрацює як "магічна пігулка". Але ми готові говорити про це, коли з’являться конкретні пропозиції. Ми усі погоджуємося, що треба робити все можливе задля збільшення виробництва вакцин у всьому світі", - сказав Шарль Мішель. 

Він додав, що ЄС робить значний внесок у доступність вакцин через платформу COVAX. 

"У Європі ми вирішили зробити експорт вакцин можливим, і ми закликати усіх партнерів сприяти експорту", - сказав президент Євроради.

Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. 

Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу, а президент Франції заявив, що США та Британія мали б "припинити блокувати" вакцини та компоненти, з яких вони виготовляються. 

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: