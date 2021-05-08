Президент Євроради: призупинення патентів на вакцини не стане "магічною пігулкою"

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення патентів на вакцини для сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.

Про це він заявив 8 квітня перед неформальною зустріччю лідерів ЄС, пише "Європейська правда".

"Призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу у короткостроковій перспективі не спрацює як "магічна пігулка". Але ми готові говорити про це, коли з’являться конкретні пропозиції. Ми усі погоджуємося, що треба робити все можливе задля збільшення виробництва вакцин у всьому світі", - сказав Шарль Мішель.

Він додав, що ЄС робить значний внесок у доступність вакцин через платформу COVAX.

"У Європі ми вирішили зробити експорт вакцин можливим, і ми закликати усіх партнерів сприяти експорту", - сказав президент Євроради.

Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу.

Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу, а президент Франції заявив, що США та Британія мали б "припинити блокувати" вакцини та компоненти, з яких вони виготовляються.

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.