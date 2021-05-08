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Єврокомісія затвердила контракт з BioNTech-Pfizer ще про 1,8 млрд доз вакцини

Субота, 8 травня 2021, 15:23

Єврокомісія затвердила контракт з компаніями BioNTech-Pfizer про постачання у 2021-2023 роках ще 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу, з яких половина - гарантованих поставок. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рада оголосити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт про гарантовані 900 млн доз вакцини і можливість (поставки) ще 900 млн доз з компаніями BioNTech-Pfizer на 2021-2023 роки", - повідомила вона.

Про досягнення домовленості повідомлялося ще в кінці квітня. Угода має забезпечити дози, необхідні для проведення ревакцинації. 

Нагадаємо, нещодавно вакцину BioNTech-Pfizer подали на розгляд регулятора ЄС для отримання дозволу на використання для підлітків віком 12-15 років. 

BioN-Tech-Pfizer - одна з чотирьох вакцин від коронавірусу, які отримали умовний допуск регулятора ЄС, поруч з Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

За останніми даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, у ЄС принаймні першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 31,3% дорослого населення, а обидві дози - 11,9%.

Теми: ЄСвакцинація
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