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Низка німецьких церков анонсували трансляції вінчання гомосексуальних пар

Субота, 8 травня 2021, 21:59
Низка німецьких церков анонсували трансляції вінчання гомосексуальних пар
Фото: Josie Brooks

Кількадесят католицьких священників у Німеччині підписали відкритого листа, в якому засудили рішення Ватикану не благословляти гомосексуальні шлюби. На знак протесту вони планують 10 травня провести вінчання геїв у своїх церквах.

Джерело: hromadske з посиланням на онлайн-заяву, на яку звернули увагу в CBS News

Деталі: Підписанти заяви стверджують, що не приймають того, що виняткова й застаріла сексуальна моральність підтримується ціною людей і підточує пастирську роботу.

10 травня кількадесят католицьких церков у Німеччині проведуть церемонії вінчання одностатевих пар, до того ж частину з них планують транслювати наживо. Перелік церков та їхніх онлайн-сторінок доступний за цим посиланням.

Один із учасників протесту Клаус Неліссен розповів The Wall Street Journal, що 10 травня обрали тому, що це понеділок — традиційний вихідний день для священників, тому жоден єпископ не заборонить вчинити вінчання, бо священнослужителі робитимуть це у власний вільний час.

Дослівно заява: "Ми продовжимо супроводжувати людей, які складають обітницю, й благословлятимемо їхні відносини… Ми поважаємо й цінуємо їхнє кохання й віримо, що їх теж благословляє бог".

Передісторія: У березні офіційний Ватикан заявив, що церква не має повноважень благословляти союзи осіб тієї самої статі.

"Українська правда" у Threads

Теми: права людиниЛГБТрелігія
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