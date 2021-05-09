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УАФ повідомила про кількість глядачів на фіналі Кубка України

Неділя, 9 травня 2021, 01:10
УАФ повідомила про кількість глядачів на фіналі Кубка України

Оперативний штаб Тернополя прийняв рішення, що під час фінального матчу Кубку України сезону-2020/2021 кількість глядачів становитиме не більше 20% від загальної кількості посадкових місць.

Джерело: Пресслужба УАФ

Деталі: Обмежена кількість глядачів пов’язана з пандемією коронавірусу.

Від вказаної кількості виділені квитки в рівних частинах командам-учасникам фінального матчу ("Динамо" і "Зорі").

Відповідні списки вболівальників клубів, які отримають квитки, уже передали оргкомітету УАФ.

Щодо інших квитків, то їх буде розподілено відповідно до заявок від ветеранів футболу Тернопільщини, місцевих ДЮСШ, колективних членів Асоціації футболу Тернопільщини тощо, які надходять до Асоціації футболу Тернопільщини.

Нагадаємо: Київське "Динамо" у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги на виїзді не зуміло перемогти "Маріуполь". Гра завершилася з рахунком 0:0.

Українська правда

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Теми: Тернопільспортфутбол
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