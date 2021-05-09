Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У NASA заявили про відправку першого туриста в космос

Неділя, 9 травня 2021, 02:25

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) спільно з приватною космічною компанією Axiom Space має намір здійснити першу приватну комерційну подорож до Міжнародної космічної станції.

Джерело: Hromadske, NASA

Дослівно: "Уможливлення приватних космічних місій на (Міжнародну космічну – ред.) станцію — це важливий крок для заохочення попиту на комерційні космічні польоти з тим, щоб NASA стало одним із багатьох їх виконавців на навколоземній орбіті".

Деталі: Першого космічного туриста відправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1), старт якої запланований не раніше січня 2022 року з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

Триватиме місія протягом восьми днів, не враховуючи відправлення й повернення.

NASA наголошує, що вже тривалий час відкрите до комерційних пропозицій, пов’язаних із Міжнародною космічною станцією, з метою "створення надійної та конкурентоспроможної економіки на навколоземній орбіті".

Подробиці місії NASA Axiom Space планують оголосити 10 травня на спільній пресконференції. Поки ж приватна компанія заявила, що це — "історія, що твориться на очах".

Axiom Space — американська аерокосмічна компанія, заснована Мішелем Суффредіні, колишнім керівником програми Міжнародної космічної станції в NASA.

У березні 2020 року Axiom Space домовилася зі SpaceX про доправлення трьох космічних туристів на МКС.

Одна доба місії (яка загалом триватиме 10 днів) обійдеться кожному з туристів у $35 тисяч, разом із харчуванням, місцем на МКС і зв'язком.

Нагадаємо: Компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявляє, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.

Теми: космос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Індії – черговий рекорд смертності від Covid, лікарі безсилі

графікУкраїнці назвали свята, які шанують найбільше

фотоУ Росії дали старт будівництву "Сталін-центру"

мапаНеконтрольована китайська ракета має впасти 9 травня, й досі невідомо де

Третя країна юридично зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

відеоЙмовірна розмова Медведчука з ватажком "ДНР" Пушиліним: ЗМІ виклали запис

Усі новини...
космос
Неконтрольована китайська ракета має впасти 9 травня, й досі невідомо де
Марсовий вертоліт NASA переходить на новий етап досліджень
Perseverance вперше записав звуки іншого космічного корабля на Марсі
Останні новини
03:10
Кібератака обмежила роботу одного з найбільших трубопроводів США
02:25
У NASA заявили про відправку першого туриста в космос
01:55
В Аргентині переносять парламентські вибори через спалах COVID
01:10
УАФ повідомила про кількість глядачів на фіналі Кубка України
00:45
Через вибух біля школи у Кабулі загинули щонайменше 55 осіб – ЗМІ
23:46
В Індії – черговий рекорд смертності від Covid, лікарі безсилі
22:46
графікУкраїнці назвали свята, які шанують найбільше
21:59
Низка німецьких церков анонсували трансляції вінчання гомосексуальних пар
21:23
фотоУ Росії дали старт будівництву "Сталін-центру"
20:42
Війна на Донбасі: гібридні війська РФ знову обстріляли позиції ЗСУ
Усі новини...