У NASA заявили про відправку першого туриста в космос

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) спільно з приватною космічною компанією Axiom Space має намір здійснити першу приватну комерційну подорож до Міжнародної космічної станції.

Джерело: Hromadske, NASA

Дослівно: "Уможливлення приватних космічних місій на (Міжнародну космічну – ред.) станцію — це важливий крок для заохочення попиту на комерційні космічні польоти з тим, щоб NASA стало одним із багатьох їх виконавців на навколоземній орбіті".

Деталі: Першого космічного туриста відправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1), старт якої запланований не раніше січня 2022 року з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

Триватиме місія протягом восьми днів, не враховуючи відправлення й повернення.

NASA наголошує, що вже тривалий час відкрите до комерційних пропозицій, пов’язаних із Міжнародною космічною станцією, з метою "створення надійної та конкурентоспроможної економіки на навколоземній орбіті".

Подробиці місії NASA Axiom Space планують оголосити 10 травня на спільній пресконференції. Поки ж приватна компанія заявила, що це — "історія, що твориться на очах".

Axiom Space — американська аерокосмічна компанія, заснована Мішелем Суффредіні, колишнім керівником програми Міжнародної космічної станції в NASA.

У березні 2020 року Axiom Space домовилася зі SpaceX про доправлення трьох космічних туристів на МКС.

Одна доба місії (яка загалом триватиме 10 днів) обійдеться кожному з туристів у $35 тисяч, разом із харчуванням, місцем на МКС і зв'язком.

Нагадаємо: Компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin заявляє, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.